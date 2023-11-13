Американцы посчитали сказку «Морозко» жуткой
Американцев напугала советская сказка в экранизации Александра Роу «Морозко». В США она вышла под названием «Джек Фрост», сообщает «5 канал».
В комментариях многим зрителям сказка показалась очень страшной. Ее назвали «леденящей душу» и жуткой. Американцев напугал голос Бабы Яги и мейкап Марфушки.
«Джек Фрост» — это фильм, который я ни за что и никогда не буду смотреть второй раз, он реально жуткий! У Советов в 1960-е выходила куча хороших фильмов, и они смотрели такую леденящую сердце вещь», - говорится в одном из комментариев.
В фильме «Морозко» злая мачеха, ненавидя падчерицу, заставляет родного отца девушки отвезти ее в лес и там оставить. В лесу ее спасает Морозко.
Ранее сообщалось, что фильм «По щучьему велению» собрал в прокате более 1,8 млрд рублей. По данным портала kinobusiness.com, он вошел в десятку самых кассовых российских картин.
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