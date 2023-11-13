Американцы посчитали сказку «Морозко» жуткой

В фильме «Морозко» злая мачеха, ненавидя падчерицу, заставляет родного отца девушки отвезти ее в лес и там оставить. В лесу ее спасает Морозко.

Ранее сообщалось, что фильм «По щучьему велению» собрал в прокате более 1,8 млрд рублей. По данным портала kinobusiness.com, он вошел в десятку самых кассовых российских картин.

