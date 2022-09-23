Депутаты предложили провести «культурную мобилизацию»

В этой связи они потребовали провести «культурную мобилизацию», как в театрах столицы, так и в кинематографе.

Один из инициаторов создания ГРАД депутат Дмитрий Кузнецов напомнил, что презиеднт РФ Владимир Путин поставил задачу по созданию общенациональной повестки для поддержки армии России. По его мнению, культура должна задавать её в первую очередь.

По словам парламентария, он направил в ведущие театры Москвы официальные запросы, в которых поинтересовался, присутствуют или планируются ли в их репертуаре спектакли на тему защиты Донбасса и СВО, и получил отрицательные ответы.



«В связи с этим каждому ведомству важно дать поручения на написание пьес, по сюжетам которых можно было бы поставить театральные спектакли, отражающие события, происходящие в Донбассе», — подчеркнул Кузнецов.

Руководители театров, в свою очередь, отметили, что патриотической повестке уделяется серьёзное внимание и значительную часть репертуара занимают спектакли о Великой Отечественной войне.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что артисты, уезжавшие из России, могут отправиться в зону спецоперации. Это может повлиять на их позицию и даст шанс исправиться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

