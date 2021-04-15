Хелависа: американская «Ирония судьбы» будет трэшем
Лидер группы «Мельница», певица Хелависа специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Владимир Путин рассказал о своей реакции на вакцину от коронавируса
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент чувствует себя нормально, без всяких побочных эффектов, а хороший иммунный ответ появился уже после первого укола.
Хелависа: «Для хорошего иммунного ответа, естественно, должен быть анализ на антитела, а они вырабатываются в течение месяца. Давайте подождем и обсудим через полтора месяца», - сказала в эфире НСН Хелависа.
Самокаты и велосипеды хотят приравнять к мопедам
Общественная палата России предлагает самокаты и велосипеды с электродвигателями приравнять к мопедам и создать новый термин для самокатов, роликов и прочих подобных транспортных средств.
Хелависа: «Я поддерживаю эту инициативу, потому что не все хорошо управляют электросамокатами и электровелосипедами. Я сейчас проживаю в Израиле и там детям, категорически, запрещено кататься на электровелосипедах. Я считаю, что эти транспортные средства, в том числе сигвеи и моноколеса, травмоопасны. Особенно если люди едут по проезжей части», - заявила она в интервью НСН.
Человечеству грозит дефицит чипсов и картофеля фри
Используемый для приготовления чипсов сорт картофеля оказался под угрозой исчезновения. Причина в сокращении объемов урожая картофеля в Северной Америке из-за глобального потепления.
Хелависа: «Недавно подобное дело обсуждали в Великобритании. Производителям знаменитых чипсов выкатили судебный иск, из-за того что они не платят налог на содержание картофеля. Производители это дело выиграли, потому что в суде они доказали, что в составе их чипсов нет картофеля, а только прессованный крахмал», - рассказала она в эфире НСН.
Россияне поделились планами на майские праздники
Большинство россиян на майских праздниках останутся дома, либо поедут на дачу. Поездку по городам страны планируют 7 процентов опрошенных, на черноморское побережье отправятся 4 процента и в горы поедут отдыхать 3 процента респондентов.
Хелависа: «Я выбрала бы горы, потому что уже будет тепло, но еще будут красивые снежные шапки. У нас в стране столько гор. Совершенно не обязательно ехать в Альпы», - отметила она в беседе с НСН.
В США снимут ремейк «Иронии судьбы» с голливудскими актерами
Фильм «Ирония судьбы» переснимут с голливудскими актерами. Проектом займется режиссер Марюс Вайсберг, а главные роли исполнят Эмма Робертс и Томас Манн.
Хелависа: «Не понятно, как Эмму Робертс, племянницу Джулии Робертс, занесло в этот трэш? Чего от этого ожидать? Посмотрим. Может быть нам дадут какой-нибудь тизер», - подытожила она в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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