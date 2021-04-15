Хелависа: американская «Ирония судьбы» будет трэшем

Хелависа: «Я поддерживаю эту инициативу, потому что не все хорошо управляют электросамокатами и электровелосипедами. Я сейчас проживаю в Израиле и там детям, категорически, запрещено кататься на электровелосипедах. Я считаю, что эти транспортные средства, в том числе сигвеи и моноколеса, травмоопасны. Особенно если люди едут по проезжей части», - заявила она в интервью НСН.

