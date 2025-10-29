Amazon приобрел права на фильмы якутского режиссера Степана Бурнашева

Уточняется, что релиз состоялся при поддержке американской компании Rising Sun Media, которая специализируется на продвижении независимого мирового кино.

Помимо фильма «Айта» на стриминге представлены картины «Черный снег» (2021 год), «Наша зима» и «Проклятие. Мертвая земля» (2022 год). Как отметил сам режиссер, истории, показанные в них, понятны каждому, поскольку посвящены извечным вопросам любви, поискам себя, темам вины и страха, надежды и раскаяния.

Фильмы Бурнашева также представлены на Tubi — американском стриминговом сервисе с рекламной поддержкой, принадлежащем Fox Corporation.

В сентябре 2023 года Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у драмы «Айта» после того, как Роскомнадзор нашел в картине «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». Как уточняли в ведомстве, положительные стороны героев одной национальности в картине противопоставляется негативным чертам героев другой национальности, напоминает «Радиоточка НСН».

