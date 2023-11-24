Алёна Кравец заявила, что на Рублевке объявили Алле Пугачевой полный бойкот
Певица и светская львица Алёна Кравец в интервью «МК» заявила, что обитатели Рублёвки объявили бойкот народной артистке СССР Алле Пугачёвой.
По её словам, их не устраивает слишком высокий гонорар Примадонны и они не желают «кормить её семейку». Также олигархов смущает тот факт, что муж певицы Максим Галкин признан в РФ иноагентом.
Кравец отметила, что посты Пугачёвой в социальных сетях «перегибают палку».
«Даже после её отъезда у нас на Рублевке к ней относились лучше, чем сейчас. В прошлом году многие растерялись. Некоторые даже уехали... Но потом... вернулись. А Пугачева — нет. Поэтому в наших кругах ей и объявили бойкот», - сказала светская львица.
Она добавила, что Примадонну могут легко заменить Лолита, Наташа Королева или Маша Распутина, так как на новогодних вечеринках люди расслабляются и выпивают, поэтому им, по большому счёту, уже не важно, кто выступает.
Ранее организатор концертов Сергей Лавров заявил, что информация о якобы решении Пугачевой увеличить сумму гонорара до 500 тысяч евро — не более, чем сплетня, запущенная кем-то из промоутеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru