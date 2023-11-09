Владелец студии звукозаписи в Твери подтвердил визит Пугачевой

Народная артистка СССР, певица Алла Пугачева действительно посетила 3 ноября в Твери студию звукозаписи «Салам», подтвердил её владелец предприниматель Михаил Саламов, передает ТАСС.

Алла Пугачева в Твери заехала в музыкальную студию, где могла записать песню

По его словам, тут нет никакого секрета.

Вместе с тем, владелец студии отказался рассказать, какие-либо подробности с какой целью Пугачева приезжала.

До этого звукорежиссёр Игорь Лалетин заявил, что певица записала в Твери «три песенки» для внутреннего использования, сообщает РИА Новости.

Ранее новому альбому Аллы Пугачевой в России предрекли проблемы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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