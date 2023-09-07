Стена группы «Алиса» появилась в Санкт-Петербурге
На Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге по инициативе фан-сообщества появилась стена группы «Алиса». Об этом сообщило сообщество поклонников группы «Армия АлисА».
«Два Кинчева, которые смотрят друг на друга сквозь года. Изменился возраст, но фанаты и пламя неизменны. “Алиса” дарит свой огонь», — отметили фанаты, подчеркнув, что это место обязательно для посещение всеми поклонниками коллектива и не только.
Портрет «молодого» лидера группы Константина Кинчева был выполнен еще в 2021 году, второе изображение музыканта появилось совсем недавно. По словам поклонников «Алисы», граффити согласовано с властями северной столицы.
Ранее сообщалось, что альбом группы «Алиса» «Дудка» вошел в топ-5 лучших российских альбомов 2022 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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