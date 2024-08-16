Алибасов заявил о хорошем самочувствии на фоне слухов о болезни

Ранее СМИ сообщили, что у Алибасова якобы диагностировали церебральный атеросклероз, и ему грозят деменция и повторный инсульт.

По словам продюсера, о нем «чего только не придумают».

«Вообще, я умер, меня больше нет... Наверное, им нравится моя реакция на то, что они рассказывают. Не знаю, я нормально, хорошо себя чувствую», — поделился Алибасов.

Музыкант добавил, что журналисты придумывают информацию, чтобы обратить на себя внимание.

