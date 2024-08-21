Алена Делона похоронят 24 августа в Души

Похороны Алена Делона пройдут 24 августа в коммуне Души, где он прожил почти полвека. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Как и пожелал актер, не будет проводиться никаких официальных церемоний. Ранее сообщалось, что похороны будут закрытыми.