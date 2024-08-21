Алена Делона похоронят 24 августа в Души
Похороны Алена Делона пройдут 24 августа в коммуне Души, где он прожил почти полвека. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Как и пожелал актер, не будет проводиться никаких официальных церемоний. Ранее сообщалось, что похороны будут закрытыми.
Фонд Брижит Бардо со ссылкой на родственников артиста в соцсети Х сообщил, что 10-летнюю бельгийскую овчарку Делона по кличке Лубо не станут усыплять, несмотря на волю умершего актера. О животном позаботится его семья.
В 2018 году в интервью Paris Match Ален Делон рассказал, что его последнюю собаку Лубо могут усыпить, если актер умрет раньше пса, чтобы похоронить их вместе. Актер объяснил свое желание тем, что он не хотел, чтобы его питомец страдал и скучал по нему на его могиле.
Звезда французского кинематографа Ален Делон умер 18 августа в возрасте 88 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru