Алексея Кортнева призвали признать иноагентом

Российского музыканта, лидера рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева необходимо признать иностранным агентом, сообщает NEWS.ru со ссылкой на руководителя общественного движения «Ветераны России» Ильдара Резяпова.

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По его словам, певец продолжает зарабатывать, обладая при этом недвижимостью в Москве на 70 млн рублей. Резяпов призвал проверить его деятельность на предмет иностранного влияния.

Соответствующие обращения уже направлено в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Министерство юстиции.

Ранее Кортнев опроверг сообщения о переезде в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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