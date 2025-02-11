Алексея Кортнева призвали признать иноагентом

По его словам, певец продолжает зарабатывать, обладая при этом недвижимостью в Москве на 70 млн рублей. Резяпов призвал проверить его деятельность на предмет иностранного влияния.

Соответствующие обращения уже направлено в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Министерство юстиции.

Ранее Кортнев опроверг сообщения о переезде в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

