Алексея Кортнева призвали признать иноагентом
Российского музыканта, лидера рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева необходимо признать иностранным агентом, сообщает NEWS.ru со ссылкой на руководителя общественного движения «Ветераны России» Ильдара Резяпова.
По его словам, певец продолжает зарабатывать, обладая при этом недвижимостью в Москве на 70 млн рублей. Резяпов призвал проверить его деятельность на предмет иностранного влияния.
Соответствующие обращения уже направлено в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Министерство юстиции.
Ранее Кортнев опроверг сообщения о переезде в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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