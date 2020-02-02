Алексей Учитель покажет фильм о Цое
Режиссер Алексей Учитель в эфире НСН рассказал о завершении работы над фильмами, которые выйдут в прокат в 2020 году.
На уходящей недел завершено производство новых кинолент на студии «Рок». Фильмы рассказывают о судьбе известных людей – музыканте Викторе Цое и талантливом советском нападающем Эдуарде Стрельцове.
Российский кинорежиссер Алексей Учитель в эфире НСН поделился подробностями подробности о картинах, которые выйдут в прокат в 2020 году.
«Прошедшая неделя стала знаменательной для нашей студии. Наш главный блокбастер, который, я надеюсь, будет соперничать со многими российскими фильмами, выходит на экраны 16 апреля - кинофильм «Стрельцов». Это фильм об уникальном футболисте, которого по уровню таланта сравнивали с Пеле. У Стрельцова совершенно необычная, драматичная жизнь с прекрасной любовной историей. Идея этого фильма и его создание принадлежат моему сыну, Илье Учителю, для которого картина стала вторым фильмом», - пояснил кинорежиссер.
Алексей Учитель также сообщил о завершении монтажа своей новой картины, которая называется «Пока 47».
«Это история о Викторе Цое, которая происходит сразу после его гибели. Не буду раскрывать всех секретов. Фильм – это и роуд-муви, детективная история. Мне кажется, она будет интересна всем зрителям. Предполагается, что фильм выйдет в октябре 2020 года в широкий прокат», - сообщил собеседник НСН.
Ранее НСН писала, что в фильме «Пока 47» заняты Евгений Цыганов, Игорь Верник, Паулина Андреева, Марьяна Спивак и другие актеры.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене