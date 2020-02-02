Алексей Учитель покажет фильм о Цое

На уходящей недел завершено производство новых кинолент на студии «Рок». Фильмы рассказывают о судьбе известных людей – музыканте Викторе Цое и талантливом советском нападающем Эдуарде Стрельцове.

Российский кинорежиссер Алексей Учитель в эфире НСН поделился подробностями подробности о картинах, которые выйдут в прокат в 2020 году.

«Прошедшая неделя стала знаменательной для нашей студии. Наш главный блокбастер, который, я надеюсь, будет соперничать со многими российскими фильмами, выходит на экраны 16 апреля - кинофильм «Стрельцов». Это фильм об уникальном футболисте, которого по уровню таланта сравнивали с Пеле. У Стрельцова совершенно необычная, драматичная жизнь с прекрасной любовной историей. Идея этого фильма и его создание принадлежат моему сыну, Илье Учителю, для которого картина стала вторым фильмом», - пояснил кинорежиссер.