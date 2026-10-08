Умер игравший в группе «Колибри» гитарист Андрей Градович

Умер гитарист, участник групп «Югендштиль», «Колибри», «Два самолета» Андрей Градович. Об этом сообщается на странице «Колибри» в социальной сети «ВКонтакте».

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«Ушел из нашего мира Андрей Градович, с которым мы сотрудничали несколько лет - репетировали, играли концерты, сидели в гримерках и купе поездов, разговаривали, смеялись. Делали музыку», - сообщил коллектив.

Как пишет ТАСС, музыкант скончался 5 октября после продолжительной болезни.

Андрею Градовичу было 60 лет. Вместе с «Колибри» гитарист записал альбом «Любовь и ее конечности».

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ФОТО: РИА Новости
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