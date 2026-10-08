Аллергиков и астматиков предупредили о необходимости проветривания после запуска отопления
Людям с аллергией и астмой после включения отопления в домах следует регулярно проветривать комнаты. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Роскачества.
«С запуском отопления воздух в квартире становится заметно суше. Это может проявляться сухостью кожи и слизистых, першением в горле, а у людей с аллергией или астмой — усилением симптомов», — предупредили специалисты.
В Роскачестве также отметили, что сухой воздух может провоцировать обострение хронических заболеваний ЛОР-органов и кожи. Чтобы снизить дискомфорт, необходимо проветривать помещения и поддерживать влажность более 40 процентов.
Кроме того, эксперты посоветовали проверить радиаторы и трубы. При обнаружении следов протечек, ржавчины, влажных пятен нужно обратиться в управляющую организацию. Также в Роскачестве порекомендовали проверить уплотнители на окнах и входной двери, при необходимости их заменить. Кроме того, специалисты предупредили, что не следует закрывать батареи плотными шторами или ставить мебель вплотную к радиаторам, чтобы не мешать теплу распространяться по комнате.
Ранее косметолог и врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала НСН, что в отопительный сезон необходимо проветривать квартиру, поставить увлажнитель воздуха, пить много воды и следить за состоянием кожи.
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