Сына экс-президента Киргизии приговорили к заключению за подготовку захвата власти
Сына бывшего президента Киргизии, лидера Социал-демократической партии Кадыра Атамбаева приговорили к 4 годам заключения по делу о подготовке захвата власти. Об этом рассказали в канцелярии суда Первомайского района Бишкека, передает ТАСС.
«Атамбаев приговорен по делу к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества», - отметили в учреждении.
Еще одному лидеру партии Темирлану Султанбекову дали семь лет тюрьмы с конфискацией имущества.
По данным следствия, Атамбаев, Султанбеков и ряд других фигурантов планировали массовые акции протеста после досрочных выборов депутатов парламента Киргизии. Правоохранители рассматривали уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти и массовых беспорядках.
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