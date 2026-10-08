Сына экс-президента Киргизии приговорили к заключению за подготовку захвата власти

«Атамбаев приговорен по делу к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества», - отметили в учреждении.

Еще одному лидеру партии Темирлану Султанбекову дали семь лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По данным следствия, Атамбаев, Султанбеков и ряд других фигурантов планировали массовые акции протеста после досрочных выборов депутатов парламента Киргизии. Правоохранители рассматривали уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти и массовых беспорядках.

