Сына экс-президента Киргизии приговорили к заключению за подготовку захвата власти

Сына бывшего президента Киргизии, лидера Социал-демократической партии Кадыра Атамбаева приговорили к 4 годам заключения по делу о подготовке захвата власти. Об этом рассказали в канцелярии суда Первомайского района Бишкека, передает ТАСС.

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«Атамбаев приговорен по делу к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества», - отметили в учреждении.

Еще одному лидеру партии Темирлану Султанбекову дали семь лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По данным следствия, Атамбаев, Султанбеков и ряд других фигурантов планировали массовые акции протеста после досрочных выборов депутатов парламента Киргизии. Правоохранители рассматривали уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти и массовых беспорядках.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ПриговорСудКиргизия

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