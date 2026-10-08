«Интеллектуальное звучание»: Радио JAZZ выпустило линейку интерьерного парфюма
Радио JAZZ 89.1 FM совместно с премиальным брендом парфюмерии и косметики «Perfumes Stories» выпустило линейку интерьерных ароматов. Презентация новой продукции прошла 7 октября в галерее «Другое Дело», передает специальный корреспондент НСН.
В ходе мероприятия организаторы представили аромадиффузор, интерьерный спрей и ароматическое саше лимитированной серии.
«Мы пригласили наших друзей и партнёров, чтобы представить аромат Радио JAZZ. В ноябре радиостанции исполняется 24 года. Дата не круглая, но каждый год приносит яркие события, которыми хочется делиться со слушателями. В этом сезоне мы подготовили новые программы: в эфире звучат голоса мэтров джаза и любимых ведущих. А слушатели активно пишут, делятся впечатлениями — и этот живой диалог очень важен. Сегодня мы предлагаем почувствовать Радио JAZZ по-новому — через аромат. Музыка и парфюмерия говорят на разных языках, но обе создают настроение, вызывают эмоции и пробуждают воспоминания. Именно эта близость и вдохновила нас на создание проекта», — рассказала коммерческий директор «Мультимедиа Холдинга» Дарья Кирсанова.
Как отметила основатель «Perfumes Stories» Елизавета Туркенич, перед брендом стояла задача передать музыку на языке ароматов и найти баланс в композиции. Она добавила, что интерьерному парфюму необходимо пространство для раскрытия, иначе он потеряет свои свойства.
«Для меня главное отличие аромата Радио JAZZ от других — в характере. Я создавала его как аромат-образ, аромат-настроение. В нём есть очень интересный контраст: сначала он звучит свежо и искристо — бергамот, грейпфрут, личи, персик, лист чёрной смородины. Затем раскрывается более изысканное цветочное сердце с жасмином, фиалкой и цветком апельсина. А в шлейфе появляются мускус, амбра, сандал, мох и перец — тёплые, глубокие, немного загадочные ноты. Я сознательно избегала очевидной сладости и чрезмерной "парфюмерной нарядности". Мне хотелось создать аромат с дорогим, интеллектуальным звучанием — тот, который не пытается понравиться всем», — сказала парфюмер.
По словам организаторов мероприятия, новая линейка ароматов станет символическим продолжением вещания радиостанции, которую слушают около 1.8 млн человек в месяц. Парфюм создает особое настроение, как и звучащие на Радио JAZZ композиции.
«Ароматы влияют на наше настроение, и так же работает радиостанция: мы не просто включаем музыку, мы создаем эмоциональный фон дня для миллионов людей. Наша презентация — это попытка материализовать в запахе ту атмосферу, которую аудитория слышит в эфире. Мы долго советовались с командой, выбирая запах, эта коллекция создавалась около года, но мы пришли к общему решению, которое сегодня было представлено», — поделилась программный директор Радио JAZZ 89.1 FM Наталья Фокина.
На презентации серии парфюма присутствовали представили бизнеса, знаменитости, СМИ и блогеры. Народный артист России, пианист Сергей Жилин оценил идею создания ароматов, вдохновленных джазовой музыкой.
«Для меня присутствовать на презентации нового аромата от Радио JAZZ 89.1 FM – большая радость. На радиостанции я веду авторскую программу «Фонограф джаз», и в каждом выпуске мы погружаемся в необыкновенный мир джаза, говорим о его звучании и истории. Радио JAZZ постоянно развивается, и здесь рождаются события, притягивающие людей, по-настоящему увлечённых этим жанром. Я имею в виду не только выступления артистов и эфиры, но и необычные идеи, воплощённые в жизнь, как, например, презентация аромата. Сегодня музыка и парфюм соединились в единое искусство», — отметил Жилин.
Кроме того, создатели парфюма сообщили, что среди слушателей Радио JAZZ 89.1 FM состоится розыгрыш продукции линейки ароматов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Иркутской области завершили меднаблюдение за контактными лицами в связи с инфекцией
- ВС России освободили Аннополье в Харьковской области
- «Убийцы резюме»: Ищущих работу россиян отсеивают ИИ-агенты
- Эксперт дал советы по подготовке автомобиля к дождям и похолоданию
- «До полумиллиона рублей»: Слесари догнали по зарплатам топ-менеджеров
- «До 30 и после 50»: Кого из безработных бесплатно переобучают в России
- Южная Корея решила отозвать посла на Украине
- Аллергиков и астматиков предупредили о необходимости проветривания после запуска отопления
- Песков заявил, что выход на мирное урегулирование с Украиной еще не прослеживается
- В Госдуме объяснили, почему рекордно низкая безработица не спасает «задыхающиеся» отрасли