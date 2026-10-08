«Интеллектуальное звучание»: Радио JAZZ выпустило линейку интерьерного парфюма

Как отметила основатель «Perfumes Stories» Елизавета Туркенич, перед брендом стояла задача передать музыку на языке ароматов и найти баланс в композиции. Она добавила, что интерьерному парфюму необходимо пространство для раскрытия, иначе он потеряет свои свойства.

«Для меня главное отличие аромата Радио JAZZ от других — в характере. Я создавала его как аромат-образ, аромат-настроение. В нём есть очень интересный контраст: сначала он звучит свежо и искристо — бергамот, грейпфрут, личи, персик, лист чёрной смородины. Затем раскрывается более изысканное цветочное сердце с жасмином, фиалкой и цветком апельсина. А в шлейфе появляются мускус, амбра, сандал, мох и перец — тёплые, глубокие, немного загадочные ноты. Я сознательно избегала очевидной сладости и чрезмерной "парфюмерной нарядности". Мне хотелось создать аромат с дорогим, интеллектуальным звучанием — тот, который не пытается понравиться всем», — сказала парфюмер.

По словам организаторов мероприятия, новая линейка ароматов станет символическим продолжением вещания радиостанции, которую слушают около 1.8 млн человек в месяц. Парфюм создает особое настроение, как и звучащие на Радио JAZZ композиции.

«Ароматы влияют на наше настроение, и так же работает радиостанция: мы не просто включаем музыку, мы создаем эмоциональный фон дня для миллионов людей. Наша презентация — это попытка материализовать в запахе ту атмосферу, которую аудитория слышит в эфире. Мы долго советовались с командой, выбирая запах, эта коллекция создавалась около года, но мы пришли к общему решению, которое сегодня было представлено», — поделилась программный директор Радио JAZZ 89.1 FM Наталья Фокина.