Познер: Россия победит на поле боя в СВО
Россия победит на поле боя в специальной военной операции, заявил журналист и телеведущий Владимир Познер. Об этом он рассказал в интервью британскому Times Radio.
Познер объяснил, почему практически не высказывался о ситуации после начала СВО. Как отметил журналист, его критические заявления о конфликте не повлияли бы на просходящее и не остановили противостояние.
«Это может быть опасно для меня, но это уже вторично. Мне 92 года, я прожил долгую, полноценную жизнь и действительно ничего не боюсь», - указал Познер, добавив, что не хочет делать заявлений, последствия которых могут затронуть его близких.
Говоря о СВО, телеведущий связал конфликт с вопросом расширения НАТО и отношениями России и Запада. Познер указал на чрезвычайно активную роль Североатлантического альянса в противостоянии - «почти прокси-войне».
«Конечно, на поле боя Россия в итоге победит, в этом нет никаких сомнений», - считает журналист.
Ранее Владимир Познер заявил НСН, что пока предпосылок для его возвращения на телевидение нет.
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