Познер: Россия победит на поле боя в СВО

Россия победит на поле боя в специальной военной операции, заявил журналист и телеведущий Владимир Познер. Об этом он рассказал в интервью британскому Times Radio.

Познер объяснил, почему практически не высказывался о ситуации после начала СВО. Как отметил журналист, его критические заявления о конфликте не повлияли бы на просходящее и не остановили противостояние.

«Это может быть опасно для меня, но это уже вторично. Мне 92 года, я прожил долгую, полноценную жизнь и действительно ничего не боюсь», - указал Познер, добавив, что не хочет делать заявлений, последствия которых могут затронуть его близких.

Говоря о СВО, телеведущий связал конфликт с вопросом расширения НАТО и отношениями России и Запада. Познер указал на чрезвычайно активную роль Североатлантического альянса в противостоянии - «почти прокси-войне».

«Конечно, на поле боя Россия в итоге победит, в этом нет никаких сомнений», - считает журналист.

Ранее Владимир Познер заявил НСН, что пока предпосылок для его возвращения на телевидение нет.

