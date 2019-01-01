Культура

Учитель планирует выпустить фильм про Цоя в следующем году

8 июля21:20

Режиссер Алексей Учитель сообщил ТАСС, что намерен выпустить в прокат свой художественный фильм «Цой» осенью 2020 года.

Съемки планируют завершить через три месяца.

События, о которых расскажут в фильме, посвящены последним дням жизни Виктора Цоя. В картине будут документальные вставки.

В фильме заняты Евгений Цыганов, Игорь Верник, Паулина Андреева, Марьяна Спивак и другие.

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ТЕГИ:Виктор ЦойУчитель