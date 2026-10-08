Южная Корея решила отозвать посла на Украине

Южная Корея приняла решение об отзыве своего посла на Украине. Об этом сообщает МИД республики.

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Ранее лидер страны Ли Чжэ Мен раскритиковал раскрытие украинским президентом Владимиром Зеленским данных о передаче Сеулу военнопленных из Северной Кореи. Республика получила извинения от Киева, но сочла их недостаточными, и допустила возможность принятия «решительных мер», пишет RT.

«Правительство решило отозвать посла на Украине обратно в нашу страну», - указали во внешнеполитическом ведомстве Южной Кореи.

Вместе с тем Сеул отметил, что рассчитывает на урегулирование «всех проблем в двусторонних отношениях».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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