Южная Корея решила отозвать посла на Украине

Ранее лидер страны Ли Чжэ Мен раскритиковал раскрытие украинским президентом Владимиром Зеленским данных о передаче Сеулу военнопленных из Северной Кореи. Республика получила извинения от Киева, но сочла их недостаточными, и допустила возможность принятия «решительных мер», пишет RT.

«Правительство решило отозвать посла на Украине обратно в нашу страну», - указали во внешнеполитическом ведомстве Южной Кореи.

Вместе с тем Сеул отметил, что рассчитывает на урегулирование «всех проблем в двусторонних отношениях».

