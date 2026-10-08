Южная Корея решила отозвать посла на Украине
Южная Корея приняла решение об отзыве своего посла на Украине. Об этом сообщает МИД республики.
Ранее лидер страны Ли Чжэ Мен раскритиковал раскрытие украинским президентом Владимиром Зеленским данных о передаче Сеулу военнопленных из Северной Кореи. Республика получила извинения от Киева, но сочла их недостаточными, и допустила возможность принятия «решительных мер», пишет RT.
«Правительство решило отозвать посла на Украине обратно в нашу страну», - указали во внешнеполитическом ведомстве Южной Кореи.
Вместе с тем Сеул отметил, что рассчитывает на урегулирование «всех проблем в двусторонних отношениях».
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