Песков заявил, что выход на мирное урегулирование с Украиной еще не прослеживается
Выхода на мирное урегулирование ситуации вокруг Украины пока не просматривается. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, российская сторона приветствует любые попытки и любые усилия стран, которые могут как-либо способствовать урегулированию, пишет RT.
«Как-то могут помочь сподвигнуть киевский режим, а главное европейцев, на то, чтобы выйти в мирную фазу. Этого, к сожалению, пока не прослеживается», - подчеркнул представитель Кремля.
Как напомнил Песков, РФ неоднократно отмечала, что урегулирование должно быть комплексным, и фрагментарные решения и договоренности не позволят выйти на него.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перспектив переговорного урегулирования конфликта на Украине сейчас нет.
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