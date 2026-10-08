Песков заявил, что выход на мирное урегулирование с Украиной еще не прослеживается

Выхода на мирное урегулирование ситуации вокруг Украины пока не просматривается. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона приветствует любые попытки и любые усилия стран, которые могут как-либо способствовать урегулированию, пишет RT.

«Как-то могут помочь сподвигнуть киевский режим, а главное европейцев, на то, чтобы выйти в мирную фазу. Этого, к сожалению, пока не прослеживается», - подчеркнул представитель Кремля.

Как напомнил Песков, РФ неоднократно отмечала, что урегулирование должно быть комплексным, и фрагментарные решения и договоренности не позволят выйти на него.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перспектив переговорного урегулирования конфликта на Украине сейчас нет.

