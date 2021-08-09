Панин заплатит 500 евро за плевок «в рожу гниде» Соловьеву

Актер Алексей Панин готов подарить 500 евро тому, кто решится плюнуть в лицо телеведущему Владимиру Соловьеву. Такое обещание Панин опубликовал в своём Instagram.

Панин обратился к своим подписчикам после слов журналиста о народной артистке России Лии Ахеджаковой. Она принимала участие в спектакле «Первый хлеб» театра «Современник», на который подала жалобу общественная организация «Офицеры России» из-за якобы оскорбления ветеранов и пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

«Я понимаю, что он больной и обращать на него внимания не следует, но то, что он позволил себе говорить в адрес Лии Ахеджаковой, переходит все границы!» — написал Панин. Актер пообещал перевести деньги сразу, как только ему перешлют видео, подтверждающее, что Соловьеву плюют «в рожу».

Ранее Соловьев в своем шоу на YouTube назвал спектакль «Современника» «позорищем», усмотрел в нём пропаганду ЛГБТ, а также неуважение к памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Ахеджакову ведущий назвал «стареющим посмешищем», попавшей в «лапы ЛГБТ».

