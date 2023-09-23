Александринский театр отправился с первыми гастролями в Сербию

Отмечается, что дни Александринского театра пройдут в таких сербских городах, как Белград, Ниш и Нови-Сад с 24 по 27 сентября.

Сербским ценителям театрального искусства покажут спектакль «Женитьба» по комедии Николая Гоголя. Постановщиком представления выступил художественный руководитель труппы Валерий Фокин.

Ранее театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что цены на билеты в московские театры уже давно превысили все мыслимые пределы, дальнейший рост цен превратит поход на спектакль в светское мероприятие.

