Александринский театр отправился с первыми гастролями в Сербию
Труппа Александрийского театра впервые за 268 лет своего существования отправилась в гастрольную поездку в Сербию, рассказали в пресс-службе театра.
Отмечается, что дни Александринского театра пройдут в таких сербских городах, как Белград, Ниш и Нови-Сад с 24 по 27 сентября.
Сербским ценителям театрального искусства покажут спектакль «Женитьба» по комедии Николая Гоголя. Постановщиком представления выступил художественный руководитель труппы Валерий Фокин.
Ранее театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что цены на билеты в московские театры уже давно превысили все мыслимые пределы, дальнейший рост цен превратит поход на спектакль в светское мероприятие.
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