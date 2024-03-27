Александр Ревва опроверг слухи об отъезде из России
Певец Александр Ревва заявил, что не намерен уезжать с семьей из России. Об этом сообщает NEWS.ru.
По его словам, информация в СМИ о якобы его эмиграции и последующем возвращении в страну не соответствуют действительности.
«Вернувшимся сложно назвать человека, который не уезжал... Никуда мы не собирались уезжать, мы здесь», — указал исполнитель.
Ревва также пожелал всем «добра и любви» и попросил журналистов не «трогать его семью».
Ранее народная артистка РФ Лариса Долина раскритиковала Ревву за попытку перепеть её песню «Я не умею танцевать», сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru