Вернувшийся в Россию Александр Ревва выступил на «Песне года»

Артист выступил в рамках финального гала-концерта дважды. Он исполнил сольный номер и общую песню.

«Любовь спасет этот мир», — выкрикнул артист под конец выступления.

Ревва держался в стороне от остальных звезд. Певец пришел на мероприятие с женой и дочерью. Издание отметило, что музыкант вернулся в РФ несколько месяцев назад.

Как пишет РБК со ссылкой на опрос портала SuperJob, 45% россиян отказались от просмотра новогодних развлекательных телешоу. В основном это бездетные люди и граждане с высокими доходами, передает «Радиоточка НСН».

