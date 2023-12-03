Вернувшийся в Россию Александр Ревва выступил на «Песне года»
Певец Александр Ревва выступил в рамках гала-концерта «Песня года», пишет издание «Московский комсомолец».
Артист выступил в рамках финального гала-концерта дважды. Он исполнил сольный номер и общую песню.
«Любовь спасет этот мир», — выкрикнул артист под конец выступления.
Ревва держался в стороне от остальных звезд. Певец пришел на мероприятие с женой и дочерью. Издание отметило, что музыкант вернулся в РФ несколько месяцев назад.
Как пишет РБК со ссылкой на опрос портала SuperJob, 45% россиян отказались от просмотра новогодних развлекательных телешоу. В основном это бездетные люди и граждане с высокими доходами, передает «Радиоточка НСН».
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