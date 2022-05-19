Русский «Карточный домик»: Шнейдеров заявил, что сериал про Путина не покажут в России
Бюджет фильма про российского лидера должен быть непременно большим, заявил в эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Сериал про президента России Владимира Путина, который хочет снять американская компания Роднянского, абсолютно точно не покажут в России, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне стало известно, что американская компания Александра Роднянского AR Content намерена снять новый сериал по книге «Вся кремлевская рать», главным лицом которой является российский лидер Владимир Путин.
«Александр Роднянский сказал, что сериал про Владимира Путина будет русским "Карточным домиком". Я это воспринял как некую развлекательную информацию на ночь. В России его явно не покажут и не выпустят. А успех этого сериала у иностранной аудитории будет зависеть от качества. "Карточный домик" имел успех. Если Роднянский сделает качественный сериал, то успех, непременно, будет. Также непонятно, кто будет режиссером. Роднянский никогда сам не снимал кино, был продюсером. Он должен найти хорошего режиссера, производящую студию и бюджет. А бюджет явно должен быть серьезный», - сказал Шнейдеров.
Книга «Вся кремлевская рать» основана на истории России в период с 2000 по 2015 годы и серии интервью с ближайшим окружением президента. Как сообщал Роднянский, в его сериале будет рассказано о том, как Путин стал президентом, а также как действует он и его ближайшее окружение.
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