Александр Носик рассказал о своем любимом фильме про собаку
Фильм «Хатико: Самый верный друг» возглавил рейтинг любимых фильмов россиян о собаках. В тройку лидеров также вошли «Белый Бим Черное ухо» и «Белый плен». Об этом сообщает «Кино Mail.ru».
Актер театра и кино Александр Носик в эфире НСН отметил, что зрители, которые сочувствуют и переживают, редкость в наши дни.
«Я рад, что в рейтинг попали фильмы, которые заставляют людей думать, сочувствовать и переживать. Сегодня, на мой взгляд, это большая редкость. Я же являюсь поклонником фильма «Белый Бим Черное ухо», – подчеркнул он для слушателей НСН.
Кроме того, актер театра и кино Александр Носик в эксклюзивном интервью НСН выступил за сменяемость власти в России. По его мнению, чиновничий аппарат, который засиживаемся под руководством одного лидера, как правило, перестает думать, работает по заданной схеме и абсолютно уверен в бесконтрольности своих действий.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
661 тыс.+6 760 / сут.
Умерли
9 683+147 / сут.
Выздоровели
429 тыс.+6 047 / сут.
- Гусев поддержал Познера: Народ проголосовал за Путина, а не поправки
- Александр Носик: Смена власти нужна
- «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в чемпионате Англии по футболу
- Россию закрыли еще на месяц: Почти половина россиян решила не отдыхать
- В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru