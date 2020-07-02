Александр Носик рассказал о своем любимом фильме про собаку

Фильм «Хатико: Самый верный друг» возглавил рейтинг любимых фильмов россиян о собаках. В тройку лидеров также вошли «Белый Бим Черное ухо» и «Белый плен». Об этом сообщает «Кино Mail.ru».

Актер театра и кино Александр Носик в эфире НСН отметил, что зрители, которые сочувствуют и переживают, редкость в наши дни.