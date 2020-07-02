Александр Носик рассказал о своем любимом фильме про собаку

Фильм «Хатико: Самый верный друг» возглавил рейтинг любимых фильмов россиян о собаках. В тройку лидеров также вошли «Белый Бим Черное ухо» и «Белый плен». Об этом сообщает «Кино Mail.ru».

Актер театра и кино Александр Носик в эфире НСН отметил, что зрители, которые сочувствуют и переживают, редкость в наши дни.

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«Я рад, что в рейтинг попали фильмы, которые заставляют людей думать, сочувствовать и переживать. Сегодня, на мой взгляд, это большая редкость. Я же являюсь поклонником фильма «Белый Бим Черное ухо», – подчеркнул он для слушателей НСН.

Кроме того, актер театра и кино Александр Носик в эксклюзивном интервью НСН выступил за сменяемость власти в России. По его мнению, чиновничий аппарат, который засиживаемся под руководством одного лидера, как правило, перестает думать, работает по заданной схеме и абсолютно уверен в бесконтрольности своих действий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиноСобакиФильм
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