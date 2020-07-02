Носик: Единогласие по поправкам в Конституцию удивляет
Актер театра и кино Александр Носик специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России завершилось голосование по поправкам к Конституции РФ
Центральная избирательная комиссия подвела итоги голосования. Согласно данным ЦИК, поправки к Конституции РФ поддержали почти 78 процентов россиян.
Александр Носик : «Если вспомнить предыдущие месяцы перед голосованием все разговоры и посты в соцсетях как раз наоборот свидетельствовали о том, что люди критикуют эти поправки и не согласны с ними. Поэтому и удивляет столь мощное единогласие. Возможно, что в Москве эти поправки поддерживают меньше, чем в регионах. Я лично все-таки выступаю за смену власти, считаю, что это благоприятно влияет на экономическую и политическую ситуацию. Чиновничий аппарат, который засиживаемся под руководством одного лидера, как правило, перестает думать, работает по заданной схеме и абсолютно уверен в бесконтрольности своих действий. Поэтому смена власти, на мой взгляд, нужна», – поделился своим мнением с НСН Александр Носик.
ВОЗ: Количество случаев COVID-19 превысило отметку в 10,5 млн
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса. Между тем, число случаев заражения в мире превысило отметку в 10,5 миллиона
Александр Носик : «Население планеты на сегодня составляет более 7 миллиардов 800 миллионов человек. Количество в 10 миллионов не превышает пятипроцентную планку, при которой объявляется пандемия. И к тому же, как показал опыт, в начале паники приписывались случаи коронавируса всем, кто попадал в больницу. Поэтому число в 10,5 миллиона я тоже считаю завышенным. Кроме того, 141 вакцина – это огромный оборот средств. Фармацевтические компании получают средства на разработку вакцины. Я думаю, что вся эта пандемия связана скорее с политическими и экономическими целями. Кто-то заинтересован в больших прибылях и политических дивидендах», – отметил актер в интервью НСН.
В России упрощен перевод денег по номеру телефона
В России упрощен перевод денег по номеру телефона. Теперь таким способом перевести деньги могут юридические лица в адрес физических лиц.
Александр Носик : «Это замечательно, и это хорошо. Но, к примеру, в одном из крупных онлайн-банков недавно при переводе сумм свыше 50 тысяч рублей появился процент. И это очень расстраивает – одна рука дает, другая забирает», – сказал он НСН.
Россияне назвали любимые фильмы о собаках
Фильм «Хатико: Самый верный друг» возглавил рейтинг любимых фильмов россиян о собаках. В тройку лидеров также вошли «Белый Бим Черное ухо» и «Белый плен». Об этом сообщает «Кино Mail.ru».
Александр Носик : «Я рад, что в рейтинг попали фильмы, которые заставляют людей думать, сочувствовать и переживать. Сегодня, на мой взгляд, это большая редкость. Я же являюсь поклонником фильма «Белый Бим Черное ухо», – подчеркнул он для слушателей НСН.
Российским кинематографистам предложили стать академиками «Оскара»
Российским кинематографистам предложили стать академиками «Оскара». Из наших соотечественников приглашены режиссер Виталий Манский, оператор Владимир Смутны и супервайзер спецэффектов Дмитрий Токояков.
Александр Носик : «Интересно, что из этого получится, и как это повлияет на выбор фильмов-победителей», – подытожил в беседе с НСН Александр Носик.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
661 тыс.+6 760 / сут.
Умерли
9 683+147 / сут.
Выздоровели
429 тыс.+6 047 / сут.
- В Минфине оценили потери бюджета РФ из-за коронавируса
- Определён размер семейного дохода для «нормальной жизни» в России
- Вузы отреагировали на угрозу переноса учебного года
- Носик: Единогласие по поправкам в Конституцию удивляет
- Госдеп оценил голосование по российской Конституции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru