Александр Домогаров уволился из театра Моссовета
Народный артист РФ Александра Домогарова уволился из театра имени Моссовета. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, соответствующее заявление актёр подал через своего директора 14 мая 2024 года, театр он окончательно покинет через две недели - 28 мая.
Уточняется, что артист решил уволиться из-за несогласия с политикой руководства театра.
Ранее Домогаров заявил, что подал заявления в Роскомнадзор и прокуратуру на интернет-издания, которые распространяли о нём недостоверную новость о завершении карьеры из-за проблем с позвоночником, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru