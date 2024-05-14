Александр Домогаров уволился из театра Моссовета

Народный артист РФ Александра Домогарова уволился из театра имени Моссовета. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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По данным издания, соответствующее заявление актёр подал через своего директора 14 мая 2024 года, театр он окончательно покинет через две недели - 28 мая.

Уточняется, что артист решил уволиться из-за несогласия с политикой руководства театра.

Ранее Домогаров заявил, что подал заявления в Роскомнадзор и прокуратуру на интернет-издания, которые распространяли о нём недостоверную новость о завершении карьеры из-за проблем с позвоночником, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
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