Аль Бано заявил о готовности спеть в Донбассе или в Москве

Итальянский эстрадный певец, исполнитель популярной в России песни Felicit («Счастье») Аль Бано заявил, что с радостью дал бы концерт в Донбассе. Об этом он заявил в интервью газете Il Fatto quotidiano. Он сказал, что «Донбасс всегда был русским», добавив, что готов дать «концерт в поддержку мира в Москве или где-либо еще».

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Исполнитель считает, что избранный президент США Дональд Трамп будет способствовать миру.

Ранее Аль Бано критиковал военную операцию на Украине и заявлял, что из-за этого больше не приедет в Россию. А нынешней весной сообщил, что мечтает вновь посетить Россию.

Певец, экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин ранее осудил коллег по цеху, покинувших Россию и негативно высказывающихся о своей стране.

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