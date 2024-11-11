Аль Бано заявил о готовности спеть в Донбассе или в Москве
Итальянский эстрадный певец, исполнитель популярной в России песни Felicit («Счастье») Аль Бано заявил, что с радостью дал бы концерт в Донбассе. Об этом он заявил в интервью газете Il Fatto quotidiano. Он сказал, что «Донбасс всегда был русским», добавив, что готов дать «концерт в поддержку мира в Москве или где-либо еще».
Исполнитель считает, что избранный президент США Дональд Трамп будет способствовать миру.
Ранее Аль Бано критиковал военную операцию на Украине и заявлял, что из-за этого больше не приедет в Россию. А нынешней весной сообщил, что мечтает вновь посетить Россию.
Певец, экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин ранее осудил коллег по цеху, покинувших Россию и негативно высказывающихся о своей стране.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РСТ: Выездной турпоток из России увеличился на 23,2% за год
- Аль Бано заявил о готовности спеть в Донбассе или в Москве
- Потери ВСУ в Курской области превысили 31 390 военнослужащих
- Денис Мацуев назвал «катастрофой» звучащую на радио музыку
- Житель Екатеринбурга получил восемь лет за ограбление 12 банков
- Артём Дзюба заявил о желании стать тренером
- Экс-замминистра образования и науки Дагестана арестовали за взятку 60 млн рублей
- СМИ: Ирландия выселяет украинцев, не проживающих в предоставленном им жилье
- Россиянка победила на чемпионате мира по шахматам
- Москалькова заявила о 13 жителях Курской области, которых вывезли в Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru