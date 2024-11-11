Денис Мацуев назвал «катастрофой» звучащую на радио музыку

По словам пианиста, огромное значение при этом имеет музыка, которая окружает ребёнка.

«Даже в утробе матери он должен обязательно слушать настоящую музыку. Не ту, что звучит на радио. Это катастрофа», - указал Мацуев.

Он также добавил, что вместе «с цифрой и буквой» дети в школе должны изучать ещё и ноту, вне зависимости от того, станет ли кто-нибудь из них музыкантом или нет.

Ранее Мацуев заявил, что музыканты, как и футболисты, должны выйти и показать свою лучшую игру «здесь и сейчас», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

