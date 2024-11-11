Денис Мацуев назвал «катастрофой» звучащую на радио музыку
Если дети тянутся к изучению музыкального материала, то останавливать их нельзя. Как сообщает хабаровская редакция aif.ru, об этом заявил народный артист РФ Денис Мацуев.
По словам пианиста, огромное значение при этом имеет музыка, которая окружает ребёнка.
«Даже в утробе матери он должен обязательно слушать настоящую музыку. Не ту, что звучит на радио. Это катастрофа», - указал Мацуев.
Он также добавил, что вместе «с цифрой и буквой» дети в школе должны изучать ещё и ноту, вне зависимости от того, станет ли кто-нибудь из них музыкантом или нет.
Ранее Мацуев заявил, что музыканты, как и футболисты, должны выйти и показать свою лучшую игру «здесь и сейчас», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru