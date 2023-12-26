«Аквамен 2» выйдет в российских кинотеатрах 28 декабря
Вторая часть фантастического фильма «Аквамен» выйдет в российских кинотеатрах 28 декабря. Об этом пишут Известия.
Так, картину «Аквамен и потерянное царство» покажут в столичной сети «Киноквартал», кинотеатрах «Мираж Синема» (в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Мурманске) и «Алмаз Синема» (в Мытищах, Казани и Туле), в якутском «Емеяне» и тольяттинском «Космосе». При этом в сети «Рублион Синема» в городе Котлас прокат супергеройской истории начнется с 18 января.
Сиквел «Аквамена» уже вышел в Казахстане, Узбекистане, Армении и других государствах ближнего зарубежья. Вероятно, в РФ покажут версию из этих стран. Официальный дубляж картины на русский выполнила израильская студия SC Produb.
События фильма происходят через несколько лет после финала первой части «Аквамена». Главный герой Артур, царь Атлантиды, женится, заводит ребенка и одновременно живет на маяке и борется с преступностью. Аквамену предстоит сразиться с суперзлодеем Черной Мантой, который заполучил могущественный черный трезубец и хочет уничтожить Атлантиду и остальной мир. Главные роли в картине сыграли Джейсон Момоа, Яхья Абдул-Матин II, Патрик Уилсон и Эмбер Херд.
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