«Минкульт разрешил!»: Фильм «Брат-3» появится в кинотеатрах в 2024 году
Микультуры выдало фильму прокатное удостоверение, название менять не пришлось. Прокат разрешен с 17 января, но дата премьеры пока не определена, рассказал НСН глава прокатной компании HHG Владислав Пастернак.
Министерство культуры выдало прокатное удостоверение картине режиссера Валерия Переверзева «Брат 3», однако точную дату премьеры пока не назначили, рассказал НСН глава прокатной компании HHG Владислав Пастернак.
Ранее премьера фильма была запланирована на 23 ноября 2023 года. Однако за неделю до начала проката Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения картине.
«Фильм выйдет под названием «Брат 3», как и написано в прокатном удостоверении. Другого названия быть не может. Дату премьеры мы пока не назначали. После праздников. Будем смотреть по ситуации в прокате. «Кинопоиск» пишет, что фильм начнут показывать с 17 января, так как эта дата указана в прокатном удостоверении, но это не совсем верно: это дата, с которой можно показывать, но не дата старта», - заявил он.
Глава прокатной компании также уточнил, что после неудачной попытки получить прокатное удостоверение фильм не был изменен. Исправлению подверглась лишь документация.
«В самом фильме не изменено ни секунды. Минкульт указывал на недочёты в документах, эти недочёты были устранены, и удостоверение оформили и выдали», - подчеркнул Пастернак.
Ранее актер и рэпер Давид Нуриев, сыгравший одну из ролей в фильме «Брат 3», в пресс-центре НСН рассказал о том, что картина получилась красивой во многом благодаря стараниям режиссера Валерия Переверзева, передает «Радиоточка НСН».
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