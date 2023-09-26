Актёр Сухоруков отказался смотреть фильм «Брат 3»

Народный артист РФ Виктор Сухоруков заявил Telegram-каналу «Абзац», что не намерен смотреть фильм Валерия Переверзева «Брат 3».

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Сыгравший в культовых картинах «Брат» и «Брат 2» актёр отметил, что ему неинтересно «обсуждать шпану», будь то «третья часть, четвёртая, пятая или десятая».

«Это уровень примитивный, пошлый, банальный, наглый, циничный. Конечно, я на этот фильм не пойду», - заключил Сухоруков, добавив, что он и создатели оригинальных картин к новому проекту не имеют никакого отношения.

Фильм «Брат 3» начнут показывать в кинотеатрах с 23 ноября. Картина, которая не связана с дилогией Балабанова, расскажет о дочке генерала, которая влюбилась в уличного художника, и о банде брата-близнеца военного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из фильма
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