Братья Андреасяны экранизируют «Евгения Онегина»

Киноверсию одного из самых значимых произведений классической русской литературы представит режиссер Сарик Андреасян. По его словам, «потрясающий сценарий» картины «Онегин» создавался несколько лет, над экранизацией работает «невероятно талантливая команда».

«В конце года будут первые материалы, и зритель сможет убедиться в искренности нашей работы. В конце года мы покажем исполнителей главных ролей, а до этого держим все в секрете», — поделился режиссер.

Как отметил сценарист Алексей Гравицкий, осовременить текст Пушкина было непросто. Создатели картины не планировали быстро переложить сюжет романа на наше время: речь шла о классической постановке.

«Сначала придумывалось решение, нужно было понять, как и что будут говорить герои. <...> В итоге пришлось найти такое решение, которое позволило строить диалог понятный зрителю, при этом сохранить пушкинскую тональность и дать возможность естественным образом прозвучать в кадре пушкинским стихам», — указал Гравицкий.

Сценарист высказал мнение, что классику понравилось бы новое прочтение его произведения.

Премьера фильма запланирована на 7 марта 2024 года.

