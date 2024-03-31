Актёр Чэнс Пердомо погиб в аварии в возрасте 27-ми лет

Американский актёр Чэнс Пердомо попал в аварию на мотоцикле и погиб в возрасте 27 лет. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

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Пердомо сыграл в сериалах «Поколение «Ви» и «Леденящие душу приключения Сабрины».

«Его страсть к искусству и ненасытная жажда жизни ощущались всеми, кто его знал», — заявили представители семьи Пердомо.

Ранее стало известно о смерти американского актера Луиса Госсетта-младшего. Он умер на 88-м году жизни, пишет Associated Press, ссылаясь на племянника артиста.

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ФОТО: РИА Новости
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