Умер актер, обладатель «Оскара» Луис Госсетт-младший

Американский актер Луис Госсетт-младший умер на 88-м году жизни. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на племянника артиста.

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По данным агентства, Госсетт-младший умер 28 марта в Санта-Монике, штат Калифорния. Причина смерти не называется. При этом Associated Press отмечает, что в прошлом актер страдал от алкогольной и наркотической зависимостей, прошел реабилитацию, а в 2010-м у Госсетта-младшего выявили рак на ранней стадии.

Луис Госсетт-младший был первым темнокожим актером, получившим премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Артисту вручили награду в 1983 году за фильм «Офицер и джентльмен». За эту работу Госсетт-младший также получил премию «Золотой глобус».

Актер снялся в десятках фильмов и сериалов, среди самых известных его проектов — «Бездна», «Враг мой», «Идущий в огне», «Железный орел», «Корни», «Садат», «Звездные врата: SG-1», «Хранители».

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ФОТО: РИА Новости
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