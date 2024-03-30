Умер актер, обладатель «Оскара» Луис Госсетт-младший

По данным агентства, Госсетт-младший умер 28 марта в Санта-Монике, штат Калифорния. Причина смерти не называется. При этом Associated Press отмечает, что в прошлом актер страдал от алкогольной и наркотической зависимостей, прошел реабилитацию, а в 2010-м у Госсетта-младшего выявили рак на ранней стадии.

Луис Госсетт-младший был первым темнокожим актером, получившим премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Артисту вручили награду в 1983 году за фильм «Офицер и джентльмен». За эту работу Госсетт-младший также получил премию «Золотой глобус».

Актер снялся в десятках фильмов и сериалов, среди самых известных его проектов — «Бездна», «Враг мой», «Идущий в огне», «Железный орел», «Корни», «Садат», «Звездные врата: SG-1», «Хранители».

