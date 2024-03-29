Актер Театра на Бронной Александр Терешко умер на 62-м году жизни
Актер московского Театра на Бронной Александр Терешко ушел из жизни в возрасте 61 года, сообщила пресс-служба культурной площадки.
Артиста не стало 25 марта. Причина смерти не названа. Театр выразил соболезнования его родным и близким.
Терешко родился 3 декабря 1962 года в Москве. В Театре на Бронной служил с 1989 года. Он работал с Марком Розовским, Львом Дуровым, Константином Богомоловым и другими известными советскими и российскими режиссерами.
На этой неделе стало известно о смерти в возрасте 62 лет заслуженного работника культуры России, актера и продюсера Юрия Ваксмана, передает «Радиоточка НСН».
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