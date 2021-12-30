Певица Хлебникова проведет в больнице новогодние праздники

Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в своей квартире, будет находится в больнице в новогодние праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора артистки Данилу Прайса.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о выписке артистки из стационара.

Прайс назвал эту информацию слухами и заявил, что певица пробудет под наблюдем врачей все праздники.

Пожар в квартире Хлебниковой в доме на Ратной улице в Москве произошёл вечером 18 ноября. Певицу в тяжёлом состоянии госпитализировали в НИИ им. Н. В. Склифосовского, 7 декабря её отключили от аппарата ИВЛ. Ранее Марина Хлебникова впервые вышла на связь с поклонниками после пожара.





