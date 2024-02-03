Путин ввел новую награду – орден «За доблестный труд»

В России учреждена новая награда - орден «За доблестный труд». Указ об этом подписал Владимир Путин.

Орденом будут награждать за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического потенциала страны, за высокопроизводительный труд, способствующий повышению конкурентоспособности российской экономики, а также за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития страны.

Кроме того, им могут быть награждены трудовые коллективы за выдающиеся успехи в укреплении и развитии экономического, научного и оборонного потенциала России.

Знак награды будет представлять собой покрытый рубиновой эмалью позолоченный четырехконечный прямой крест с расширяющимися концами, наложенный на серебряную круглую пластину, покрытую белой эмалью, на которой серебристым цветом изображены основные символы труда.

Согласно указу президента РФ, знак ордена носится на левой стороне груди и при наличии других орденов располагается после знака ордена Гагарина.

Путин отметил, что Россия смогла нарастить выпуск гражданской продукции на 27% за полтора года, несмотря на необходимость поставлять вооружения на линию фронта.

Ранее Владимир Путин заявил, что экономика России стала крупнейшей в Европе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

