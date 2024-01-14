Актриса Яна Главачова умерла в возрасте 85 лет
14 января 202419:16
На 86-м году жизни скончалась чешская актриса театра и кино Яна Главачова, сообщил представитель Национального театра Томаш Станек.
Актрисы не стало 13 января. Последние годы она боролась с болезнью Паркинсона.
Главачова служила в Национальном театре и Театре на Виноградах. В кино актриса дебютировала в 1959 году. Она снялась в более чем 170 фильмах и сериалах.
Как сообщает «Радиоточка НСН», в начале января ушла из жизни британская актриса Глинис Джонс. Ей было 100 лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru