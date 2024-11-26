Россия вновь не получила места в исполнительном совете ОЗХО

Россия вновь не дали места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом свидетельствуют результаты соответствующего голосования.

Россия предала в ОЗХО ноты о применении Украиной запрещенных веществ

Кроме России на два места в совете организации от Восточной Европы на 2025-2027 годы претендовали Чехия и Северная Македония. Именно они и получили большинство голосов - 128 и 86, соответственно. За Россию проголосовали только 56 государств.

«Сложившаяся ситуация вокруг участия в исполсовете – наглядное подтверждение кризиса, в который скатывается наша организация», - указал постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

Россия лишилась места в исполсовете ОЗХО в 2023 году. Тогда Москве требовалось набрать минимум 66 голосов, однако было получено только 65, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Химическое ОружиеГолосованиеРоссияОЗХО

Горячие новости

Все новости

партнеры