Россия вновь не получила места в исполнительном совете ОЗХО

Кроме России на два места в совете организации от Восточной Европы на 2025-2027 годы претендовали Чехия и Северная Македония. Именно они и получили большинство голосов - 128 и 86, соответственно. За Россию проголосовали только 56 государств.

«Сложившаяся ситуация вокруг участия в исполсовете – наглядное подтверждение кризиса, в который скатывается наша организация», - указал постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

Россия лишилась места в исполсовете ОЗХО в 2023 году. Тогда Москве требовалось набрать минимум 66 голосов, однако было получено только 65, сообщает RT.