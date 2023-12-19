Умерла народная артистка РФ Александра Жигалова

Актриса работала в учреждении с 1960 года.

«Александра Павловна уже несколько лет не выходила на сцену, но всегда интересовалась творческой жизнью театра», — отмечается в сообщении.

Коллектив театра выразил соболезнования близким Жигаловой. Прощание с артисткой состоится 20 декабря.

Александра Жигалова родилась в 1929 году в селе Стрелецкое (Белгородская область). В 1946 году актриса начала работать во вспомогательном составе труппы Белгородского театра драмы им. Михаила Щепкина, позже была артисткой театров в Сортавале и Нальчике. С 1960 года Жигалова служила в Оренбургской драме. Актриса получила звание народной артистки России в 1998 году.

Ранее стало известно о смерти танцора и шоумена Дмитрия Красилова, напоминает Ura.ru. По предварительной информации, 29-летний мужчина умер из-за проблем с сердцем, отмечает телеканал «360».

