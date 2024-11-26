ВВС Израиля нанесли удары по 20 объектам «Хезболлы» в Бейруте

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществили серию налетов на предполагаемые объекты военизированной ливанской шиитской организации «Хезболла» в пригороде Бейрута. Как сообщили в израильской армии, всего было выявлено 20 целей.

В ЦАХАЛ заранее предупредили мирных граждан о предстоящих ударах, и призвали жителей покинуть расположение рядом с этими объектами. На этом фоне глава кабинета министров обсуждает 26 ноября со своим кабинетом возможность перемирия с «Хезболлой».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», местные СМИ предсказывают, что соглашение о прекращении огня будет одобрено Тель-Авивом.

