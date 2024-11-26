В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что в результате был нарушен закон о порядке въезда и выезда из РФ.

Также отмечается, что российские компетентные органы располагают сведениями о принадлежности Уилкса к британским спецслужбам и проведения им разведывательно-подрывной работы на территории России.

«Британскому послу было вновь акцентировано, что в Москве не потерпят деятельность на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб.... Если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российская сторона незамедлительно даст «зеркальный» ответ», - заключили в МИД РФ.

Ранее в посольстве России в Великобритании заявили, что Лондон усилил антироссийскую кампанию на фоне успехов Вооруженных сил России на поле боя. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

