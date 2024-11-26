Госдума в I чтении одобрила штрафы до 5 тысяч рублей за повторную езду без ОСАГО

Штраф предлагается установить в размере 3 - 5 тысяч рублей. Соответствующие изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Сейчас штраф за данное нарушение составляет от 500 до 800 рублей. Причем отдельного наказания за его повторное совершение в течение года не предусмотрено.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Российский союз автостраховщиков выразил поддержку данной законодательной новелле. Однако там подчеркнули, что новое наказание возымеет эффект только при фиксации нарушения с помощью автоматических камер.

