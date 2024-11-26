«Кинопоиск» оштрафовали на 3 млн рублей за пропаганду нетрадиционных отношений
Таганский районный суд обязал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» выплатить штраф в размере 3 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщила пресс-служба суда.
Что именно послужило причиной административного взыскания, не уточняется, однако известно, что в сентябре 2024 года «Кинопоиск» уже был оштрафован на аналогичную сумму.
Ранее Таганский суд Москвы признал кинокомпанию «Стар Медиа ТВ» и кинокомпанию «А Сериал» виновными по административной статье о пропаганде ЛГБТ. Каждой из компаний был назначен штраф в размере трех млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru