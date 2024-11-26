«Кинопоиск» оштрафовали на 3 млн рублей за пропаганду нетрадиционных отношений

Что именно послужило причиной административного взыскания, не уточняется, однако известно, что в сентябре 2024 года «Кинопоиск» уже был оштрафован на аналогичную сумму.

Ранее Таганский суд Москвы признал кинокомпанию «Стар Медиа ТВ» и кинокомпанию «А Сериал» виновными по административной статье о пропаганде ЛГБТ. Каждой из компаний был назначен штраф в размере трех млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

