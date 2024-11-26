Политолог Безпалько: Вашингтон может скрытно передать Киеву ядерное оружие

По его словам, Вашингтон придерживается принципа нераспространения ядерного оружия и открыто не передавал его даже близким союзникам.

Политолог допустил, что в случае скрытной передачи Украина, с целью маскировки, может заявить о якобы самостоятельном создании ядерного оружия.

«Однако такое решение станет прямым объявлением ядерной войны, фактически, это будет ядерный шантаж», – подчеркнул Безпалько.

Он также добавил, что в любом случае скрыть подобные действия от российской разведки не удастся.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственной альтернативой вступлению страны в НАТО может стать обладание ядерным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

