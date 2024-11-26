Политолог Безпалько: Вашингтон может скрытно передать Киеву ядерное оружие

США не будут демонстративно передавать Украине ядерное оружие. Об этом сайту aif.ru заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Медведев предостерег США от передачи ядерного оружия Украине

По его словам, Вашингтон придерживается принципа нераспространения ядерного оружия и открыто не передавал его даже близким союзникам.

Политолог допустил, что в случае скрытной передачи Украина, с целью маскировки, может заявить о якобы самостоятельном создании ядерного оружия.

«Однако такое решение станет прямым объявлением ядерной войны, фактически, это будет ядерный шантаж», – подчеркнул Безпалько.

Он также добавил, что в любом случае скрыть подобные действия от российской разведки не удастся.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственной альтернативой вступлению страны в НАТО может стать обладание ядерным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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