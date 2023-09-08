Актриса Татьяна Васильева вошла в труппу «Ленкома»
8 сентября 202319:33
Народная артистка России Татьяна Васильева вошла в труппу московского театра «Ленком», сообщает сайт учреждения.
В сообщении под фотографией актрисы говорится, что она вводится на роль Фёклы Ивановны в спектакле «Женидьба» по мотивам произведения Николая Гоголя. Прежде эту роль исполняла Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая ушла из жизни в начале этого года.
Показ спектакля с участием Васильевой запланирован на 10 октября.
Ранее в «Ленкоме» назвали возможную замену Инны Чуриковой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российское посольство во Франции упрекнуло Париж в необоснованных обвинениях
- Первый розыгрыш призовых баллов среди участников ДЭГ состоится 9 сентября
- МАГАТЭ сообщило об уменьшении штата сотрудников на ЗАЭС
- У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,8
- Актриса Татьяна Васильева вошла в труппу «Ленкома»
- Rutube обязали выплатить вдове Окуджавы 400 тысяч рублей за нарушение прав
- РБК: апельсины в России в августе подорожали на 21%
- Прокуратура потребовала конфисковать Porsche и две квартиры бывшей замглавы УМВД
- Шмыгаль пообещал поставлять зерно в Азию и Африку через Дунай
- Владимир Машков проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru