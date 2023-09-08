Актриса Татьяна Васильева вошла в труппу «Ленкома»

Народная артистка России Татьяна Васильева вошла в труппу московского театра «Ленком», сообщает сайт учреждения.

Актриса Татьяна Васильева сообщила, что находится дома и чувствует себя хорошо

В сообщении под фотографией актрисы говорится, что она вводится на роль Фёклы Ивановны в спектакле «Женидьба» по мотивам произведения Николая Гоголя. Прежде эту роль исполняла Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая ушла из жизни в начале этого года.

Показ спектакля с участием Васильевой запланирован на 10 октября.

Ранее в «Ленкоме» назвали возможную замену Инны Чуриковой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Галина Кмит
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