Актриса Татьяна Васильева вошла в труппу «Ленкома»

В сообщении под фотографией актрисы говорится, что она вводится на роль Фёклы Ивановны в спектакле «Женидьба» по мотивам произведения Николая Гоголя. Прежде эту роль исполняла Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая ушла из жизни в начале этого года.

Показ спектакля с участием Васильевой запланирован на 10 октября.

Ранее в «Ленкоме» назвали возможную замену Инны Чуриковой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

