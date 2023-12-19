Актриса Лидия Федосеева-Шукшина лишилась квартиры в Финляндии

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина лишилась своей квартиры в Хельсинки и вынуждена забрать имущество, которое находится в ней, до 28 февраля 2024 года. Об этом сообщила ее дочь Ольга в разговоре с NEWS.ru.

Согласно уведомлению, полученному из Финляндии, владеющая недвижимостью компания Asunto Oy Punkaharjun в декабре признана банкротом, из-за чего Федосеева-Шукшина утратила право на проживание и сдачу в аренду своих апартаментов.