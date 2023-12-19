Актриса Лидия Федосеева-Шукшина лишилась квартиры в Финляндии
Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина лишилась своей квартиры в Хельсинки и вынуждена забрать имущество, которое находится в ней, до 28 февраля 2024 года. Об этом сообщила ее дочь Ольга в разговоре с NEWS.ru.
Согласно уведомлению, полученному из Финляндии, владеющая недвижимостью компания Asunto Oy Punkaharjun в декабре признана банкротом, из-за чего Федосеева-Шукшина утратила право на проживание и сдачу в аренду своих апартаментов.
«В связи с банкротством квартира, находящаяся у Вас в управлении, передана в конкурсную массу», – говорится в уведомлении.
Так, актриса должна уведомить нового управляющего имуществом, что она хочет забрать свои вещи из квартиры, иначе помещение будет принудительно освобождено, а вещи утилизированы. Кроме того, Федосееву-Шукшину предупредили о необходимости оплатить задолженность по коммунальным платежам.
Ранее сообщалось, что стоимость фамильной дачи певицы Аллы Пугачевой в Солнечногорске рухнула в два раза — с 225 до 100 миллионов рублей. Отмечалось, что стоимость недвижимости снизили сами владельцы, чтобы скорее реализовать недвижимость, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru