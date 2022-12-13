Актриса Крючкова и оперная дива Касрашвили удостоены почётной «Золотой маски»

Почётная «Золотая маска» за 2023 год присуждена актрисе Большого драматического театра им. Товстоногова Светлане Крючковой и балерине Марине Кондратьевой. Народная артистка РСФСР и педагог-репетитор балетной труппы Государственного академического Большого театра отмечены «за выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

Лауреатов специальной премии фестиваля назвал Секретариат Союза театральных деятелей России. Всего в этой почётной номинации за 2023 год значатся девять деятелей искусств. Среди них - солистка оперной труппы Большого театра, народная артистка СССР Маквала Касрашвили, солистка-вокалистка Московского государственного академического театра оперетты, Народная артистка РСФСР Светлана Варгузова, её коллега по трупе, Народный артист РСФСР Юрий Веденеев.