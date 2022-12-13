Актриса Крючкова и оперная дива Касрашвили удостоены почётной «Золотой маски»
Почётная «Золотая маска» за 2023 год присуждена актрисе Большого драматического театра им. Товстоногова Светлане Крючковой и балерине Марине Кондратьевой. Народная артистка РСФСР и педагог-репетитор балетной труппы Государственного академического Большого театра отмечены «за выдающийся вклад в развитие театрального искусства».
Лауреатов специальной премии фестиваля назвал Секретариат Союза театральных деятелей России. Всего в этой почётной номинации за 2023 год значатся девять деятелей искусств. Среди них - солистка оперной труппы Большого театра, народная артистка СССР Маквала Касрашвили, солистка-вокалистка Московского государственного академического театра оперетты, Народная артистка РСФСР Светлана Варгузова, её коллега по трупе, Народный артист РСФСР Юрий Веденеев.
Обладателями премии стали также театральный художник, педагог Виктор Архипов; режиссер Вениамин Фильштинский - руководитель Кафедры актёрского мастерства и режиссуры Российского государственного института сценических искусств в Санкт-Петербурге; актер Краснодарского театра драмы им. Горького, Народный артист РСФСР Анатолий Горгуль; актер, режиссер, художественный руководитель «Театра-студии» Владимирского академического областного театра драмы, Народный артист РФ Николай Горохов, Народная артистка РФ Наталия Королева из Иркутского академического драматического театра им. Охлопкова.
В начале ноября завершили свою работу экспертные советы Премии «Золотая Маска» сезона 2021-2022. Номинантами стали 50 спектаклей, а также 180 частных номинаций. Эти постановки станут участниками Фестиваля «Золотая Маска» 2023 года, который пройдет с января по апрель в Москве.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», лауреаты «Золотой маски»-2022 были объявлены в апреле. Премии были вручены в очном формате в московском концертном зале «Зарядье».
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