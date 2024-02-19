Актриса Эмма Стоун получила премию BAFTA
Голливудская актриса Эмма Стоун удостоена награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Она завоевала премию в номинации «Лучшая женская роль» за роль Беллы Бакстер, возвращенной к жизни стараниями ученого Годвина Бакстера в фильме «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса.
Ранее за эту же роль она получила «Золотой глобус» и была номинирована на «Оскар».
Награду в номинации «Лучшая женская роль второго плана» получила Давайн Джой Рандольф за ее игру в комедии «Оставленные».
Драма «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана получила премию BAFTA в номинации «Лучший фильм»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru